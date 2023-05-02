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Украина лишилась трех военных самолетов за сутки

За последние сутки российские силы сбили три украинских военных самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в ДНР и Херсонской области, а украинский Су-25 был сбит в районе херсонского поселка Велетенское.

Шойгу раскрыл потери ВСУ за месяц

Также в Минобороны отчитались об уничтожении шести украинских беспилотников за сутки - в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 416 украинских самолетов, 230 вертолетов, почти четыре тысячи беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, почти девять тысяч танков и бронемашин, 1095 реактивных систем залпового огня, 4709 орудий полевой артиллерии и минометов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что лишь за апрель ВСУ потеряли более 15 тысяч военнослужащих, восемь военных самолетов, 277 беспилотников, а также 430 танков и бронемашин.

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