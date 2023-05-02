Украина лишилась трех военных самолетов за сутки
За последние сутки российские силы сбили три украинских военных самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военные заявили, что системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в ДНР и Херсонской области, а украинский Су-25 был сбит в районе херсонского поселка Велетенское.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении шести украинских беспилотников за сутки - в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 416 украинских самолетов, 230 вертолетов, почти четыре тысячи беспилотников, 421 зенитный ракетный комплекс, почти девять тысяч танков и бронемашин, 1095 реактивных систем залпового огня, 4709 орудий полевой артиллерии и минометов.
Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что лишь за апрель ВСУ потеряли более 15 тысяч военнослужащих, восемь военных самолетов, 277 беспилотников, а также 430 танков и бронемашин.