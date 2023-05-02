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Российские военные сбили три самолета ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета Воздушных сил (ВС) Украины: два МиГ-29 и один Су-25. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные сбили три самолета ВСУ
© РИА Новости

Он уточнил, что один истребитель МиГ-29 был уничтожены в Донецкой народной республике, а другой — в Херсонской области, там же был сбит и Су-25.

«Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов "HIMARS", а также две противорадиолокационные ракеты "HARM"», — подытожил Конашенков итоги суточной работы ПВО.

Ранее, 27 апреля в Донецкой народной республике авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский самолет Су-24. Самолет был уничтожен близ населенного пункта Липовка

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