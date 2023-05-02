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Военная авиация Судана поднята в небо, в Хартуме идут бои

В Хартуме продолжаются бои между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана. Об этом сообщает Al Jazeera.

В небо над Хартумом поднята военная авиация Судана, стороны ведут артиллерийскую стрельбу. По данным Al Jazeera, ВС Судана ведут зачистку северной части столичного региона. При этом, по данным Al Hadath, стороны ведут активные боевые действия в Омдурмане и в районе международного аэропорта.

Морги Хартума переполнены, из-за перебоев в электроснабжении трупы в них разлагаются, при этом все больничные учреждения в городе перестали работать. Представители системы здравоохранения страны называют происходящее преступлением против человечности. Особенно уязвимыми на этом фоне оказались онкологические больные и другие пациенты, нуждающиеся в регулярных медицинских процедурах.

Стало известно об эвакуации посольством России 203 человек из Судана

С начала конфликта 15 апреля стороны договаривались о гуманитарных перемириях шесть раз, все они были нарушены. Текущие бои идут на фоне объявленного 72-часового перемирия.

Ранее в ООН заявили, что в 2023 году Судану понадобится $1,5 млрд гумпомощи, а в случае продолжения конфликта 800 тыс. человек могут стать беженцами.

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