Британская разведка оценила оборону России в Донбассе

Россия построила одну из самых обширных систем оборонительных сооружений в Донбассе, которые когда-либо возводили в мире за последние десятилетия. Такие выводы о сотнях миль траншей содержатся в докладной записки британского разведывательного управления в Twitter.

«[Возведенная] система военных оборонительных сооружений [в Донбассе] расположена не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу районов, контролируемых [Российской армией]», — говорится в отчете.

По их информации, в преддверии украинского наступления российские военные инженеры также возвели линию обороны на севере Крыма, а также в Белгородской и Курской областях.