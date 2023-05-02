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Британская разведка оценила оборону России в Донбассе

Россия построила одну из самых обширных систем оборонительных сооружений в Донбассе, которые когда-либо возводили в мире за последние десятилетия. Такие выводы о сотнях миль траншей содержатся в докладной записки британского разведывательного управления в Twitter.

Британская разведка оценила оборону России в Донбассе
© РИА Новости

«[Возведенная] система военных оборонительных сооружений [в Донбассе] расположена не только на линии боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу районов, контролируемых [Российской армией]», — говорится в отчете.

По их информации, в преддверии украинского наступления российские военные инженеры также возвели линию обороны на севере Крыма, а также в Белгородской и Курской областях.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению и ждут решения командования. Ранее он заявлял, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно, что должно гарантировать его успех.

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