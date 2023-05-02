Назван решающий фактор в противостоянии российских и украинских вооруженных сил

«Невозможно сказать, насколько сложным и проблемным для нас является то или иное вооружение, пока мы не встретились с ним в бою. Например, танки Leopard — это достаточно сложная цель, хотя у нас и есть средства для ее поражения. Но во многом все будет зависеть от экипажа танка. Если он опытный, справиться с ним будет непросто. Малоопытный, только недавно переобученный, — задача будет решена быстрее», — сказал Леонков.