$80.51-1.0588.37-1.83

ВСУ нанесли удары по соляным шахтам под Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по соляным шахтам под Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости.

ВСУ нанесли удары по соляным шахтам под Соледаром
© Lenta.ru

За 30 минут осуществлены удары с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерии калибром 152 миллиметра, а также минометов и танка. По словам бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», под Соледаром «постоянно так», украинские войска бьют всеми видами вооружения по этому району. Подразделения ЧВК отвечают на атаки ВСУ, в том числе при помощи авиации.

В январе Соледар был освобожден и взят под контроль российских войск, в том числе соляные шахты, которые с 1960-х годов частично использовались как хранилище запаса вооружения советской армии.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек. Он отметил, что захваченное оружие пригодно к употреблению.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий