ВСУ нанесли удары по соляным шахтам под Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по соляным шахтам под Соледаром, сообщил корреспондент РИА Новости.

За 30 минут осуществлены удары с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерии калибром 152 миллиметра, а также минометов и танка. По словам бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», под Соледаром «постоянно так», украинские войска бьют всеми видами вооружения по этому району. Подразделения ЧВК отвечают на атаки ВСУ, в том числе при помощи авиации.

В январе Соледар был освобожден и взят под контроль российских войск, в том числе соляные шахты, которые с 1960-х годов частично использовались как хранилище запаса вооружения советской армии.