О потерях ВСУ и новейшем оружии: главные заявления Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 мая провел совещание с руководством российской армии и рассказал о потерях ВСУ за последний месяц, а также о новейшем российском оружии. Агентство ТАСС собрало главные заявления министра.

О потерях ВСУ в апреле

Шойгу рассказал, что российская армия ведет активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что ВСУ несут значительные потери, несмотря на беспрецедентную военную помощь Запада.

По данным министра, за апрель ВСУ потеряли более 15 тысяч человек. Также за месяц российские силы уничтожили восемь украинских самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и бронемашин, 18 реактивных систем залпового огня и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Министр добавил, что ВС РФ продолжают ликвидировать западные вооружения, поставляемые украинской армии.

О росте закупок вооружений

Шойгу заявил, что количество закупаемых для ВС РФ основных вооружений возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в семь раз по сравнению с началом 2022 года.

Перед российскими оборонными предприятиями поставили задачу быстро нарастить темпы производства и предприятия в целом обеспечивают потребности армии и флота, подчеркнул министр.

В 2023 году российская армия уже получила достаточно боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику, отметил Шойгу.

Об отсутствии проблем с ремонтом

Шойгу заявил, что на две вышедшие из строя единицы вооружения сейчас приходится три отремонтированных. А неисправной техники, требующей ремонта, стало в полтора раза меньше. Министр подчеркнул, что добиться этого удалось благодаря принятым организационным мерам.

О производстве новейшего оружия

Глава Минобороны сообщил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в короткие сроки наладила серийное производство новейших типов вооружения.

Шойгу отметил, что КТРВ поставляет в зону спецоперации авиационные и морские вооружения, многие из которых не имеют аналогов.