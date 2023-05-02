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Глава МИД Украины Кулеба назвал "вопросом времени" поставки истребителей F-16

Западные государства рано или поздно примут решение об отправке американских истребителей F-16 на Украину, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда». По его словам, история с боевыми самолетами будет такой же, как и с поставками другого оружия.

Глава МИД Украины Кулеба назвал "вопросом времени" поставки истребителей F-16
© Газета.Ru

«F-16 будут — это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления <…> Если бы у нас F-16 были уже сейчас, наше контрнаступление было бы гораздо быстрее», — отметил Кулеба.

Как указал глава МИД Украины, поставки Киеву истребителей являются одним из приоритетов в военной поддержке. Он добавил, что боевые самолеты нужны стране также, как снаряды для артиллерии и бронетехника.

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