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Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России

В России начато серийное производство новейших типов вооружения, разработка которых завершена в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России во вторник, 2 мая. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Шойгу заявил о начале серийного производства новейших типов вооружения в России
© РИА Новости

Создание перспективных, модернизированных и существующих образцов продолжает корпорация «Тактическое ракетное вооружение», добавил министр.

Он отметил также, что в России приняли меры по увеличению темпов производства вооружения и военной техники, которая поставляется в зону проведения спецоперации.

«В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны заявил, что «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран» Вооруженные силы Украины несут значительные потери — за прошедший месяц они превысили 15 тысяч человек.

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