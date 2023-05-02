Британия подняла истребители навстречу самолету ВКС РФ

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с шотландской авиабазы Лоссимут навстречу противолодочному самолету Ту-142 ВКС России, следовавшему в международном воздушном пространстве над Норвежским морем. О произошедшем 30 апреля инциденте сообщила во вторник пресс-служба ВВС Великобритании.
"Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании были подняты по тревоге с авиабазы Лоссимут для перехвата российского военного самолета, следовавшего вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства в воскресенье (30 апреля - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении. "Российский самолет ни в какой момент не входил в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства. Норвежский истребитель F-35А также был поднят в воздух в рамках ответных мер НАТО для наблюдения за российским самолетом", - добавили в пресс-службе.
Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.