На Украине заявили о новых решениях по артемовскому направлению
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил военных на артемовском направлении и заявил о новых решениях по фронту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на [артемовском] направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений», — сообщил Сырский.
10 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложной. По его словам, бои носили ожесточенный характер. Также сообщалось, что Сырский посетил наиболее «горячие участки фронта» на артемовском направлении.