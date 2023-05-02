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На Украине заявили о новых решениях по артемовскому направлению

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил военных на артемовском направлении и заявил о новых решениях по фронту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На Украине заявили о новых решениях по артемовскому направлению
© Lenta.ru

«Приехал к нашим воинам, которые выполняют боевые задачи на [артемовском] направлении. Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений», — сообщил Сырский.

10 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложной. По его словам, бои носили ожесточенный характер. Также сообщалось, что Сырский посетил наиболее «горячие участки фронта» на артемовском направлении.

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