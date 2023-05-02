Мишустин одобрил новые льготы для участников спецоперации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее бесплатное переобучение участников спецоперации и субсидии для работодателей, которые их наймут. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Из постановления кабмина следует, что граждане, участвовавшие в спецоперации, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное образование «по наиболее востребованным специальностям».

Такое обучение возможно в Институте развития профессионального образования, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также в Томском государственном университете.

Бесплатным переобучением также смогут воспользоваться члены семей погибших участников СВО.

Заявки на обучение принимают через портал «Работа России». Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов.

Субсидия, которую работодатели получат за трудоустройство переобученных участников СВО, составит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженных на количество трудоустроенных. Первую выплату компания получит через месяц после трудоустройства участника спецоперации, вторую - через три месяца, третью - через полгода.

Чтобы получить такую господдержку, предпринимателям и компаниям необходимо обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии (через личный кабинет на портале «Работа России»).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».