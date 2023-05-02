В Приднестровье высказались о российских миротворцах

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев назвал миротворческую операцию с участием России «главнейшей основой безопасности и мира» в регионе. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Я считаю, что в условиях вызовов и угроз уже более 30 лет миротворцы блестяще выполняют свои задачи», - подчеркнул Игнатьев.

Он отметил, что по сей день в операции принимают участие представители ОБСЕ и Украины. Они регулярно присутствуют на заседаниях руководящего органа - Объединенной контрольной комиссии.

«Что говорит о том, что этот механизм важен и что все заинтересованные международные акторы также считают его значимым. Фактор миротворческой операции для нас - универсальная ценность», - подчеркнул дипломат.

Приднестровье объявило о независимости от Молдавии в 1990 году. В 1992-м между Молдавией и регионом произошел вооруженный конфликт. С тех пор в зоне конфликта находятся миротворцы, в том числе из России.

Игнатьев отметил, что власти Молдавии заявляют о необходимости выйти из Соглашения 1992 года, положившего начало миротворческой операции, «и тем самым разрушить миротворческий механизм».

«Даже если Молдова попытается выйти, мы считаем, что это не станет основанием для того, чтобы сворачивать миротворческую операцию. Ее надо сохранить в любом случае, потому что здесь живет значительное количество мирных людей - полмиллиона населения Приднестровья», - подчеркнул дипломат.