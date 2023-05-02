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В Германии назвали способы уничтожения танков Leopard

Российские войска имеют несколько вооружений, способных уничтожить немецкие танки Leopard. К ним относятся противотанковые управляемые ракеты, мины и другие танки. Такие три способа назвали журналисты немецкой газеты Bild.

Как пишет издание, наибольшую опасность представляют современные противотанковые системы с управляемыми ракетами, которые были специально разработаны для борьбы с Leopard 2. Пробивная способность таких ракет, обладающих тандемным кумулятивным зарядом, может превышать один метр стальной брони.

Танки Leopard 1: характеристики, их опасность и отличия от Leopard 2

Опасность для Leopard также представляют распространенные противотанковые мины ТМ-62 и их более совершенные версии. Кроме того, российские Вооруженные силы могут противопоставить немецким машинам свои собственные танки.

Ранее военный аналитик Илья Крамник назвал основные отличия танков Leopard 1 и Leopard 2. По его словам, Leopard 2, который создавался в 1970-х, имеет лобовое комбинированное бронирование, а у танка послевоенного поколения Leopard 1 оно однородное. Стойкость последнего против современных противотанковых боеприпасов значительно ниже, и главным достоинством этой машины считается повышенная подвижность.

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