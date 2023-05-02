На Украине снова начали использовать артиллерию советского калибра

Ранее Марочко предположил, что ВСУ начнут контрнаступление к 9 мая, а в ближайшее время совершат провокации. Он отметил, что в настоящее время украинская армия накапливает материально-технические средства и формирует ударные группы, чтобы провести масштабные контрнаступательные действия. Также, как утверждает Марочко, в конце этой недели–начале следующей есть большая вероятность возобновления активной фазы действий наступательного характера со стороны Киева.