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На Украине снова начали использовать артиллерию советского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова начали использовать оружие советского калибра 152 миллиметра вместо 155-миллиметровой артиллерии НАТО. Об этом Андрей Марочко.

На Украине снова начали использовать артиллерию советского калибра
© Lenta.ru

«В зоне ответственности Южной группировки войск — на купянском, краснолиманском и донецком направлениях — отмечается снижение использования западных 155-миллиметровых орудий и увеличение применения советской 152-миллиметровой артиллерии», — заявил бывший военный.

Однако, отметил подполковник в отставке, на херсонском и запорожском направлениях складывается противоположная ситуация.

Ранее Марочко предположил, что ВСУ начнут контрнаступление к 9 мая, а в ближайшее время совершат провокации. Он отметил, что в настоящее время украинская армия накапливает материально-технические средства и формирует ударные группы, чтобы провести масштабные контрнаступательные действия. Также, как утверждает Марочко, в конце этой недели–начале следующей есть большая вероятность возобновления активной фазы действий наступательного характера со стороны Киева.

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