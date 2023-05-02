Мобилизация: последние новости на сегодня 2 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизованный боец ВС РФ столкнулся с иностранными наёмниками ВСУ под Донецком

Под Донецком мобилизованный россиянин, возглавляющий группу, поделился своим опытом боя с иностранными наёмниками, которые воюют на стороне украинской армии, сообщает Avia.pro.

По его словам, военные России неожиданно проникли через окно в здание, в котором находились люди с белыми опознавательными повязками на рукавах. Сначала их приняли за соратников, однако когда стали разбираться, откуда они, наёмников охватила паника.

В результате завязался бой, во время которого выяснилось, что наёмники общаются между собой на английском языке. Двое российских солдат получили ранения, и отделение было вынуждено отойти. При этом наёмники покинули место.

Мы вместе: участник СВО во время отпуска сыграл свадьбу в ЕАО

Житель Еврейской автономной области, который несет службу в зоне проведения спецоперации, вдали от родных мест, общаясь с близкими изредка по телефону, понял, как важно иметь семью, сообщает forpost-sevastopol.ru.

В ЗАГСе Приамурского городского поселения Смидовичского района связали себя узами брака доброволец Иван и его невеста Елизавета. В начале осени прошлого года житель Тельмана отправился в зону специальной военной операции.

Вдали от родных и близких он осознал важность семьи. Во время своего отпуска боец сделал предложение своей девушке, которая согласилась.

Добровольцы Магаданской области организовали сбор и доставку помощи российским солдатам и жителям Донбасса

Ветераны Магаданской области передают мобилизованным землякам письма и изделия, выполненные вручную, сообщает forpost-sevastopol.ru.

Кроме того, магаданские кондитеры готовят угощения для бойцов по старинным рецептам, активисты «Боевого братства» отправляют на поле боя груз со специальной экипировкой. Добровольческое движение в области объединило сотни людей.