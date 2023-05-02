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Спецоперация на Украине 2 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 2 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ в зоне спецоперации

Расчет российского «Штурм-С» остановил танковый прорыв в зоне специальной военной операции, сообщает «Газета.ру».

Противотанковый ракетный комплекс стреляет на расстояние от 5 до 6 тысяч метров, в зависимости от типа ракет. С помощью него российские военные подбили два танка.

Также «Штурм-С» применяются для уничтожения вооружения и техники. Комплексы позволяют успешно поражать живую силу в укрытиях.

РИАН: военных в зоне СВО обучат управлять роботами «Маркер»

Россиян, находящихся на службе в зоне проведения специальной военной операции, обучат управлению перспективными боевыми роботами «Маркер», сообщает РИА Новости со ссылкой.

В ближайшее время весь функционал управления будет передан тем подразделениям, которые будут их эксплуатировать на поле боя. Как ожидается, управлять группировкой из пяти таких роботов будет один оператор.

Автономная машина может передвигаться на расстояния до 80 километров. «Маркер» тестируют в работе с дронами и противотанковыми комплексами, пулеметами, гранатометами.

В США оценили значимость взятия Артемовска

Взятие Артемовска Россией не сыграет большой роли в общем ходе конфликта вокруг Украины, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление Белого дома.

«Взятие Бахмута абсолютно не изменит ход спецоперации в пользу России», — сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

Ранее расчет российского комплекса «Штурм-С» остановил танковый прорыв Украины в зоне специальной военной операции.

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