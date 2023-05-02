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Военный эксперт рассказал о психологическом оружии ВСУ

Киев использует заявления о предстоящем контрнаступлении для психологического воздействия на российских военных, однако военнослужащие продолжают заниматься своими задачами, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление полковника в отставке, военного обозревателя Виктора Литовкина.

Военный эксперт рассказал о психологическом оружии ВСУ
© РИА Новости

По его словам, заявление украинских властей рассчитаны на «публику слушающую, читающую», в то время, как российские военные не читают «подобные заявления». Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить, что контрнаступление «будет страшным, мощным».

Как считает эксперт, заявление Киева о контрнаступлении говорит о неготовности украинских Вооруженных сил к проведению такой операции. У них не хватает боевой техники, солдат, снарядов, а также решающих видов вооружения, в том числе и авиации.

Литовкин указал также на то, что у украинских военных отсутствуют системы противовоздушной обороны войскового звена, которые бы защищали воздух от ударов штурмовиков и бомбардировщиков России.

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