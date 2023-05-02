В России направят 60 млрд рублей на беспилотную авиацию

В России для развития беспилотной авиации необходимы 560 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения кабмина РФ об утверждении стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года.

Данная сумма будет необходима до конца нынешнего десятилетия. Только ежегодная потребность в финансировании данной отрасли составляет 70 млрд рублей. Средства могут быть выделены из федерального бюджета и бюджетов регионов. Как следует из документов, власти также могут задействовать ресурсы институтов развития, вложения игроков рынка и частных инвесторов.

Общий объем российского рынка беспилотников должен составить 180 тысяч 953 единицы, из которых 147 тысяч 200 будут отечественного производства. Как ожидается, доля аппаратов к концу десятилетия в общем объеме рынка составит 70 процентов.