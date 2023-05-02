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В России направят 60 млрд рублей на беспилотную авиацию

В России для развития беспилотной авиации необходимы 560 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения кабмина РФ об утверждении стратегии развития беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года.

В России направят 60 млрд рублей на беспилотную авиацию
© РИА Новости

Данная сумма будет необходима до конца нынешнего десятилетия. Только ежегодная потребность в финансировании данной отрасли составляет 70 млрд рублей. Средства могут быть выделены из федерального бюджета и бюджетов регионов. Как следует из документов, власти также могут задействовать ресурсы институтов развития, вложения игроков рынка и частных инвесторов.

Общий объем российского рынка беспилотников должен составить 180 тысяч 953 единицы, из которых 147 тысяч 200 будут отечественного производства. Как ожидается, доля аппаратов к концу десятилетия в общем объеме рынка составит 70 процентов.

С этой целью в России начнется строительство первого завода по производству беспилотников. Для этого выделено более 40 тысяч квадратных метров территории.

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