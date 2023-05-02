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Названа самая сложная точка для наступления ВСУ

Самым сложным местом при форсировании Днепра для украинских Вооруженных сил станет Каховское водохранилище, обеспечивающее охлаждение Запорожской атомной электростанции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветерана ракетных войск стратегического назначения ВС РФ Юрия Чмутина.

Названа самая сложная точка для наступления ВСУ
© РИА Новости

По его словам, водохранилище значительно шире реки и пройти через него практически не представляется возможным. Необходимо иметь опыт, знания, силы и средства. В Каховском водохранилище создано большое море. Берегов не видно, указал эксперт.

При этом российские Вооруженные силы хорошо укрепились на левом берегу Днепра и создали непроницаемую оборону. Там есть фортификационные инженерные сооружения, наблюдательные пункты, а силы и средства могут уничтожить любое надводное плавучее средство.

Чмутин указал, что в современных условиях, когда над головой нависают барражирующие беспилотные летающие конструкции, работает артиллерия, выпуская по 10-15 тысяч снарядов в сутки, на околоземной орбите - космические аппараты, отслеживающие и выдающие параметры, форсировать Днепр будет крайне сложно.

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