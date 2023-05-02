Названа самая сложная точка для наступления ВСУ

Самым сложным местом при форсировании Днепра для украинских Вооруженных сил станет Каховское водохранилище, обеспечивающее охлаждение Запорожской атомной электростанции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветерана ракетных войск стратегического назначения ВС РФ Юрия Чмутина.

По его словам, водохранилище значительно шире реки и пройти через него практически не представляется возможным. Необходимо иметь опыт, знания, силы и средства. В Каховском водохранилище создано большое море. Берегов не видно, указал эксперт.

При этом российские Вооруженные силы хорошо укрепились на левом берегу Днепра и создали непроницаемую оборону. Там есть фортификационные инженерные сооружения, наблюдательные пункты, а силы и средства могут уничтожить любое надводное плавучее средство.