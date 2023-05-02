Три человека погибли при крушении пассажирского самолета в США

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения одномоторного пассажирского самолета вблизи аэропорта Биг-Бир-Сити возле штата Калифорния. Такую информацию дал телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти. Борт разбился около 14:00 по местному времени (00:00 мск). На борту находились три человека, они погибли. Другие подробности пока не приводятся. Ранее трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска. Уточняется, что вертолеты возвращались с учебной миссии.