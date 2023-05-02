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Три человека погибли при крушении пассажирского самолета в США

По меньшей мере три человека погибли в результате крушения одномоторного пассажирского самолета вблизи аэропорта Биг-Бир-Сити возле штата Калифорния. Такую информацию дал телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти. Борт разбился около 14:00 по местному времени (00:00 мск). На борту находились три человека, они погибли. Другие подробности пока не приводятся. Ранее трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска. Уточняется, что вертолеты возвращались с учебной миссии.

Три человека погибли при крушении пассажирского самолета в США
© Газета.Ru
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