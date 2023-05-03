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Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось

Российский предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Аудиозапись с его словами опубликованы в Telegram-канале бизнесмена.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось», — сказал Пригожин.

По его словам, наблюдается высочайшая активность авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) по периметру и внутри российского фронта. Он также добавил, что активная фаза контрнаступления ВСУ может начаться в ближайшие дни.

Новость дополняется.

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