Российский предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Аудиозапись с его словами опубликованы в Telegram-канале бизнесмена.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось», — сказал Пригожин.

По его словам, наблюдается высочайшая активность авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) по периметру и внутри российского фронта. Он также добавил, что активная фаза контрнаступления ВСУ может начаться в ближайшие дни.