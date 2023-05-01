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Пригожин показал склады захваченных вооружений в Соледаре

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео с оружием, захваченным на складах в Соледаре. Соответствующий ролик опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

На кадрах можно увидеть большое количество ящиков внутри складского помещения. Пригожин уточнил, что в них лежат новые пистолеты-пулеметы Томпсона, которые можно использовать. Кроме того, на складах были обнаружены пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС), а также пулеметы максим, имеющие высокую скорострельность, отметил бизнесмен.

Ранее Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Александра Сырского с 1 Мая. По его словам, город Соледар, откуда основатель ЧВК «Вагнер» записал видео, является лучшим местом для поздравления с Днем международной солидарности трудящихся.

Российские войска взяли под полный контроль Соледар 13 января 2023 года. Штурм городских кварталов осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер», что подтвердило Минобороны России.

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