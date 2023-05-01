В России отреагировали на заявление Украины о финишной прямой перед наступлением

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отреагировал на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о финишной прямой перед контрнаступлением. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал заявление украинского политика болтовней.

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Ранее Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую. Глава Минобороны Украины отметил, что для контрнаступления необходимы подготовленные военные, вооружение, а также снаряды, топливо, одежда и другие ресурсы.

«Все остальное — это болтовня с расчетом повлиять на общественное мнение, во-первых, собственной страны, во-вторых, Запада, и в последнюю очередь на наше общественное мнение, которое уже привыкло к вранью Киева по поводу их планов», — заявил Карасин.

Ранее украинский министр обороны попросил Токио предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. По словам Резникова, для Украины важно услышать, что G7 продолжат поддерживать страну.