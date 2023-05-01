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На Украине закончились налоговые льготы на ввоз терминалов Starlink и генераторов

Действие налоговых льгот на ввоз генераторов и терминалов спутникового интернета Starlink закончилось на Украине. Об этом в понедельник сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

На Украине закончились льготы на ввоз терминалов Starlink
© CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов /

"Согласно закону, 1 мая 2023 года завершается период освобождения импорта отдельных товаров от НДС и ввозных пошлин, а в отдельных случаях и от акцизного налога", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что с понедельника НДС и таможенные пошлины вновь придется платить при ввозе электрогенераторных установок и частей к ним, отдельных трансформаторов и их частей, аккумуляторов, включая сепараторы для них, систем для обеспечения доступа в интернет Starlink.

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров 26 апреля сообщал, что у страны есть 42 тыс. терминалов Starlink.

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29 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры, которые разрешали ввозить в страну оборудование для спутникового интернета Starlink, генераторы и другое энергооборудование без налогов и таможенных пошлин.

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