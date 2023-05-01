На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую контрнаступления. Его слова передает украинский «24 канал».
«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому [Валерию Залужному] и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.
Резников отметил, что для контрнаступления необходимы подготовленные военные, вооружение, а также снаряды, топливо, одежда и другие ресурсы.
Ранее украинский министр обороны попросил Токио предоставить Киеву оборудование радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить беспилотники. По его словам, для Украины важно услышать, что страны G7 продолжат поддерживать республику. Говоря о отовящемся контрнаступлении, Резников заявил, что не может уточнить сроки, направление и место его проведения из-за «совершенно секретных» сведений.