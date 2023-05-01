На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления

«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, все готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому [Валерию Залужному] и его команде будет понятно, как, где и когда», — сказал он.