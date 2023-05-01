Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона

Российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) украинский самолет Су-25 во время попытки атаки в районе Херсона . Об этом сообщает Telegram -канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели в направлении островов на Днепре со стороны населенного пункта Кизомыс Херсонской области. Су-25 ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российской армии. Однако военные России смогли поразить зенитной ракетой один из самолетов попаданием в двигатель, в результате он задымил и упал.