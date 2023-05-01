Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона
Российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) украинский самолет Су-25 во время попытки атаки в районе Херсона. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Уточняется, что два самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели в направлении островов на Днепре со стороны населенного пункта Кизомыс Херсонской области. Су-25 ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российской армии. Однако военные России смогли поразить зенитной ракетой один из самолетов попаданием в двигатель, в результате он задымил и упал.
После этого второй Су-25 улетел от позиций российских войск.
«Это второй штурмовик, сбитый нашими зенитчиками за шесть дней у островов на Днепре у Херсона», — говорится в публикации.