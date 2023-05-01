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Украина завершила переброску войск в Запорожье

Украина завершила переброску войск из центральной части страны в часть Запорожской области, подконтрольную Киеву. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Украина завершила переброску войск в Запорожье
© globallookpress.com

«Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-ой десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде», — сообщил Рогов.

27 апреля Рогов объявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ускорили переброску личного состава и техники в ночное время. По его словам, украинская сторона несколько часов подряд перебрасывает личный состав и технику по мосту Преображенского через остров Хортица, затем — в сторону Орехова.

Силы ВСУ перебрасываются из Полтавской и Черкасской областей. При этом, отметил Рогов, еще недавно приоритет отдавался бригадам Западной Украины, в частности, из Галиции.

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