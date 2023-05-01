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Российские войска уничтожили до 55 солдат ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких районах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска уничтожили до 55 солдат ВСУ
© РИА Новости

Уточняется, что поражение подразделениям ВСУ было нанесено на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр». ВС России действовали в районах населенных пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

В районах населенных пунктов Торское ДНР и Невское ЛНР были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В Минобороны России рассказали, что за сутки ВСУ потеряли до 55 солдат, боевую бронированную машину, один пикап, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30.

30 апреля в Минобороны России сообщили об уничтожении свыше 200 военных ВСУ в Донецкой народной республике. Также известно, что около 280 украинских бойцов были эвакуированы с ранениями различной степени тяжести.

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