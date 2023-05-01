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Минобороны сообщило об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины

В ночь на понедельник, 1 мая, Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины
© РИА Новости

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отчитались в ведомстве.

В результате российские войска нарушили работу предприятий, которые выпускают военную технику, вооружения и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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