В США заявили о потере Украиной почти всей техники для контрнаступления

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ потеряли 90% поставленной Западом техники

Украинская армия находится в плачевном положении и не готова к контрнаступлению, так как российские войска уничтожили 90% поставленной Киеву западной техники, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Американский полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom также рассказал, что в НАТО считают Украину «гиблым делом».

Это будет очень сложно, потому что у Киева нет противовоздушной обороны и украинцы не могут отразить российские ракеты или артиллерию. Русские же видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике, — подчеркнул Макгрегор.

Полковник утверждает, что в частном порядке в НАТО считает использование сил Альянса для спасения ВСУ безнадежной затеей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «времени затягивать больше нет», поэтому ВСУ начнут контрнаступление до того, как Запад поставит авиацию. При этом он не стал отрицать, что современные самолеты помогли бы войскам. Зеленский добавил, что если Киеву не передадут истребители F-16, потери в украинской армии будут только расти.