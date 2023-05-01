$80.51-1.0588.37-1.83

В США заявили о потере Украиной почти всей техники для контрнаступления

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ потеряли 90% поставленной Западом техники

Украинская армия находится в плачевном положении и не готова к контрнаступлению, так как российские войска уничтожили 90% поставленной Киеву западной техники, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Американский полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom также рассказал, что в НАТО считают Украину «гиблым делом».

Это будет очень сложно, потому что у Киева нет противовоздушной обороны и украинцы не могут отразить российские ракеты или артиллерию. Русские же видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике, — подчеркнул Макгрегор.

Полковник утверждает, что в частном порядке в НАТО считает использование сил Альянса для спасения ВСУ безнадежной затеей.

В США допустили подготовку наступления Россией при провале контрнаступления ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «времени затягивать больше нет», поэтому ВСУ начнут контрнаступление до того, как Запад поставит авиацию. При этом он не стал отрицать, что современные самолеты помогли бы войскам. Зеленский добавил, что если Киеву не передадут истребители F-16, потери в украинской армии будут только расти.

Полковник в отставке Юрий Кнутов отмечал, что Россия наносит по противнику упреждающие артиллерийские и авиационные удары, не позволяя Киеву сконцентрироваться и сосредоточить ресурсы для наступления. По словам Кнутова, для пресечения попыток скопления живой силы и техники ВСУ войсками ВС РФ также применяются планирующие авиабомбы.

94
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий