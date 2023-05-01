На вооружение ВВС Украины поступили американские авиаракеты Zuni
Украинские летчики получили в одном из пакетов военной помощи от США авиационные ракеты Zuni, рассказал в соцсетях командующий ВВС Украины Николай Олещук. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Олещук сопроводил свою публикацию фотографией истребителя Су-25 с авиационными ракетами «воздух-земля».
По предварительным данным, в общей сложности на Украину было поставлено порядка 4 тыс. ракет.
НАР Zuni была разработана в 1950-х годах, серийное производство началось в 1958 году. Активно применялась армией США во Вьетнаме и других конфликтах.
По мнению экспертов, является почти полным аналогом советской неуправляемой 122-мм ракеты С-13 «Тулумбас». Основное отличие - в дальности поражения (8 км у Zuni против 3-6 км у С-13), количестве ракет в блоках (пусковой блок Б-13Л рассчитан на 5 единиц, контейнер LAU-10 - на 4 единицы).