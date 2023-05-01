На вооружение ВВС Украины поступили американские авиаракеты Zuni

Украинские летчики получили в одном из пакетов военной помощи от США авиационные ракеты Zuni, рассказал в соцсетях командующий ВВС Украины Николай Олещук. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Олещук сопроводил свою публикацию фотографией истребителя Су-25 с авиационными ракетами «воздух-земля».

По предварительным данным, в общей сложности на Украину было поставлено порядка 4 тыс. ракет.

НАР Zuni была разработана в 1950-х годах, серийное производство началось в 1958 году. Активно применялась армией США во Вьетнаме и других конфликтах.