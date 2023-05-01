Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились ресурсов для атаки после удара по складам с боеприпасами в Павлограде Днепропетровской области. О потерях рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, переброска этих подразделений завершилась 30 апреля.

«Они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населенный пункт Щербаки», — сказал Рогов.