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Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились ресурсов для атаки после удара по складам с боеприпасами в Павлограде Днепропетровской области. О потерях рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Рогов рассказал о потерях ВСУ после удара по Павлограду
© РИА Новости

По его словам, переброска этих подразделений завершилась 30 апреля.

«Они на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населенный пункт Щербаки», — сказал Рогов.

Он предположил, что у ВСУ возникнут логистические проблемы с доставкой необходимых ресурсов для боевых действий, так как в городе были основные запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

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