Американские авиаракеты Zuni поступили на вооружение ВВС Украины

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал в своем Telegram-канале фотографию самолета Су-25 с американскими авиационными ракетами Zuni.

© Телеграм-канал «Микола ОЛЕЩУК»

Поставку этих ракет класса «воздух-земля» США обещали Украине в январе. Тогда зампомощника американского министра обороны Лаура Купер заявила о передаче украинской армии 4000 ракет Zuni в качестве очередного пакета военной помощи.

Zuni является ближайшим аналогом советской С-13. Она предназначена для поражения малоразмерных наземных и надводных целей. Максимальная дальность ее полета составляет 8 км, максимальная скорость — 2600 км/ч. Американские ВМС и ВВС использовали Zuni на палубных истребителях F-89, F-4 и F-16.