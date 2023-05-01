Американские авиаракеты Zuni поступили на вооружение ВВС Украины

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал в своем Telegram-канале фотографию самолета Су-25 с американскими авиационными ракетами Zuni.
Поставку этих ракет класса «воздух-земля» США обещали Украине в январе. Тогда зампомощника американского министра обороны Лаура Купер заявила о передаче украинской армии 4000 ракет Zuni в качестве очередного пакета военной помощи.
Zuni является ближайшим аналогом советской С-13. Она предназначена для поражения малоразмерных наземных и надводных целей. Максимальная дальность ее полета составляет 8 км, максимальная скорость — 2600 км/ч. Американские ВМС и ВВС использовали Zuni на палубных истребителях F-89, F-4 и F-16.
Белый дом анонсировал поставку вооружения Украине на сумму $3 млрд. Этот пакет стал крупнейшим от США. В него также вошли 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, ракеты RIM-7 и Sea Sparrow, боеприпасы для HIMARS и др.