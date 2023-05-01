ВС РФ показали кадры работы звуковещательного БТР против ВСУ
Российские военные показали кадры работы звуковещательной станции ЗС-88 против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Командир ЗС-88 с позывным "Колокол" поделился, что в военное время такие станции используются для снижения морально-психологического состояния.
"В военное время мы осуществляем звуковещание ... на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", - пояснил "Колокол".
С помощью установки российские военные обращаются к украинским солдатам с призывом сложить оружие и перейти на сторону России, а также включают различные песни, например, песню Олега Газманова "Вперед, Россия!".
Ранее Минобороны РФ показывало кадры разминирования полей в зоне проведения специальной военной операции.