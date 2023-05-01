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ВС РФ показали кадры работы звуковещательного БТР против ВСУ

Российские военные показали кадры работы звуковещательной станции ЗС-88 против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Командир ЗС-88 с позывным "Колокол" поделился, что в военное время такие станции используются для снижения морально-психологического состояния.

"В военное время мы осуществляем звуковещание ... на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", - пояснил "Колокол".

С помощью установки российские военные обращаются к украинским солдатам с призывом сложить оружие и перейти на сторону России, а также включают различные песни, например, песню Олега Газманова "Вперед, Россия!".

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Ранее Минобороны РФ показывало кадры разминирования полей в зоне проведения специальной военной операции.

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