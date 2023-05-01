Мобилизация: последние новости на сегодня 1 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 мая 2023, в материале «Рамблера».

Контрактники отправились для прохождения службы из пункта отбора в Москве

Новая группа контрактников отправилась на военную службу из единого пункта отбора в Москве. Об этом сообщает «Форпост Севастополь».

Как говорится в публикации, добровольцы могут пройти в едином пункте все необходимые процедуры. Для этого понадобятся паспорт, военный билет, диплом, а также свидетельство о браке и рождении детей, если они есть.

Перед отправкой на фронт солдаты пройдут подготовку на полигонах Подмосковья.

Министерство обороны РФ продемонстрировало разминирование полей в зоне СВО

Министерство обороны России показало кадры боевой работы саперов «Западной» группировки войск в зоне ведения боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

Российские саперы прочесывают поле с помощью миноискателей и уничтожают некоторые найденные снаряды на месте. Они работают на безопасном расстоянии друг от друга. Некоторые мины расположены под землей на глубине 20-30 сантиметров.

Неразорвавшиеся боеприпасы саперы собирают и укладывают штабелями в заранее вырытую глубокую яму. Затем туда кладут тротиловые шашки и уничтожают их контролируемым подрывом с большого расстояния.

Как поддерживают военнослужащих в Башкирии

Солдаты из Башкирии, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины, претендуют на множество льгот и пособий. Члены их семей также имеют на это право. Им предлагают помощь в решении бытовых и жизненных вопросов, пишет «Башинформ».

Министерство финансов республики сообщило, что на меры социальной поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей Башкирии в этом году выделили более 4 миллиарда рублей.