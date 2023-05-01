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WSWS: В НАТО ждут поражения России для захвата ее территорий

Страны Североатлантического альянса ожидают поражения России в борьбе с Украиной, чтобы в будущем захватить территорию РФ и ее ресурсы. Такое заявление сделали в Международном Комитете Четвертого Интернационала (WSWS), передает URA.RU.

WSWS: В НАТО ждут поражения России для захвата ее территорий
© NIDS/NATO Multimedia Library

Как говорится в публикации, союзники Вашингтона по альянсу следуют их приказам и напрямую вмешиваются в конфликт, несмотря на обратные заверения. Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Испания, Швейцария и другие государства не намерены ни в чем уступать США. Они не станут принимать свое исключение из перераспределения природных ресурсов, территорий и финансовых преимуществ. Все это они хотят получить после военного поражения России и ее распада на более мелкие государства, утверждается в материале.

Международный Комитет Четвертого Интернационала также подчеркнул, что НАТО не смогут самостоятельно реализовать свои намерения, поэтому выполняют приказы Вашингтона. Их нельзя назвать сторонними наблюдателями противостояния Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что разведывательная авиация Вооруженных сил США и НАТО ожидает массированный удар ВМФ и ВКС Российской Федерации.

Как в НАТО признали нехватку оружия для поставок Киеву

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