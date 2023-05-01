WSWS: В НАТО ждут поражения России для захвата ее территорий

Как говорится в публикации, союзники Вашингтона по альянсу следуют их приказам и напрямую вмешиваются в конфликт, несмотря на обратные заверения. Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Испания, Швейцария и другие государства не намерены ни в чем уступать США. Они не станут принимать свое исключение из перераспределения природных ресурсов, территорий и финансовых преимуществ. Все это они хотят получить после военного поражения России и ее распада на более мелкие государства, утверждается в материале.