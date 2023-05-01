Спецоперация на Украине 1 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 мая 2023 года.

ВСУ сменили тактику боя в Артемовске

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику боя после применения российской стороной планирующих бомб типа ФАБ-500. Об этом рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает РИА Новости.

До этого украинские военнослужащие обустраивали на верхних этажах высокоэтажных зданий в Артемовске (украинское название — Бахмут) снайперские позиции, а в подвальных помещениях — склады и штабы. Однако после удара российской авиабомбой все солдаты на этих позициях оказывались обречены. Потери украинской стороны после нескольких таких атак оказались настолько значительными, что генеральному штабу ВСУ пришлось менять тактику.

Теперь украинская сторона делает основной упор на маленькие квадрокоптеры. На высотках размещают не людей, а камеры видеонаблюдения, которые будут передавать актуальные данные по перемещению российских подразделений по городу.

Украинские военные за сутки 49 раз обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшее воскресенье 49 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив в общей сложности 198 боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 27 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, на горловском — семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, на ясиноватом — восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра, на волновахском — семь обстрелов из артиллерии того же калибра.

Президент Чехии назвал главную проблему украинской армии

Главная проблема армии Украины на сегодняшний день — нехватка снарядов. Из-за этого западные танки по сути простаивают без дела. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел после возвращения из поездки на Украину, передает РИА Новости.

Он указал, что Запад отправляет в помощь Киеву очень эффективную технику, однако с минимумом боеприпасов. Украина может использовать западные бронированные машины несколько дней, но потом вынуждена убирать их с линии соприкосновения.

«По сути, это становится складским товаром. И в этом нет особого смысла», — подчеркнул политик.