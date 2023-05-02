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Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ

Авиация группировки Вооруженных сил РФ «Центр» нанесла удары по восьми опорным пунктам украинских войск на красно-лиманском направлении. Об этом сообщает Александра Савчука.

Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ
© ТАСС

По его словам, всего на данном направлении ударам подразделений группировки подверглись порядка 170 целей, в том числе районы сосредоточения огневых средств и живой силы противника. Также оперативно-тактическая авиация ударила по восьми опорным пунктам ВСУ. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS и беспилотный летательный аппарат противника.

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Также Савчук рассказал, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки войск «Центр» вскрыла позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинской армии. В результате украинские войска понесли потери в личном составе.

Военный эксперт Василий Дандыкин сравнил ситуацию в зоне СВО с событиями 1943 года перед Курской битвой.

«Мы тогда сознательно ушли в оборону, а наши противники готовили решающее наступление», — отметил Дандыкин.

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