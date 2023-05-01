Запад забил тревогу из-за неожиданных откровений ВСУ

Слухи о неподготовленности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению взволновали ряд западных стран, которые потратили миллиарды на военную помощь Киеву. Об этом пишут обозреватели Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин, передает РИА Новости.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — поделился с изданием боец армии Украины с позывным «Темный».

Журналисты пишут, что состояние Вооруженных сил Украины беспокоит высокопоставленные лица в Европе и США, которые вложили в военную помощь Киеву огромные средства.

В статье также ссылаются на данные разведывательных сил США, которые сообщили, что Украина может не успеть подготовить достаточное количество техники и живой силы для успешной реализации наступления на позиции российских военных.

Агентство напоминает, что в последнее время сообщения о скором контрнаступлении армии Украины участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль отслеживает эти высказывания и учитывает их при планировании миссий.