ВСУ заявили о гибели легендарного украинского зенитчика
Зенитчик Вооруженных сил Украины Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, погиб на Украине в ходе сражения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».
О ликвидации зенитчика стало известно из заявления 95-й бригады.
«Погиб легендарный зенитчик "Кельт". <...> Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании», — сказано в публикации.
Украинское издание уточняет, что сержант погиб в ходе обстрела. Сообщение о его смерти подтвердило Министерство обороны Украины в Twitter.