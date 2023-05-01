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ВСУ заявили о гибели легендарного украинского зенитчика

Зенитчик Вооруженных сил Украины Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, погиб на Украине в ходе сражения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

ВСУ заявили о гибели легендарного украинского зенитчика
© РИА Новости

О ликвидации зенитчика стало известно из заявления 95-й бригады.

«Погиб легендарный зенитчик "Кельт". <...> Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании», — сказано в публикации.

Украинское издание уточняет, что сержант погиб в ходе обстрела. Сообщение о его смерти подтвердило Министерство обороны Украины в Twitter.

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