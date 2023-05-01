Кадыров захотел создать армию для защиты угнетенных

По его словам, в такую военную организацию должны входить подготовленные бойцы со всего мира, являющиеся патриотами. Они не должны бояться отдать свою жизнь ради порядка, а не денег. Как признался политик, это является сложной задачей, однако он готов реализовать свои планы.