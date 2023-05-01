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Кадыров хочет создать армию для защиты угнетенных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от Запада, сообщает РИА Новости.

Кадыров захотел создать армию для защиты угнетенных
© nsn.fm

По его словам, в такую военную организацию должны входить подготовленные бойцы со всего мира, являющиеся патриотами. Они не должны бояться отдать свою жизнь ради порядка, а не денег. Как признался политик, это является сложной задачей, однако он готов реализовать свои планы.

Ранее Кадыров назвал главное событие в истории Чечни, сообщает «Радиоточка НСН».

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