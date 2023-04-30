На Украине погиб лучший зенитчик ВСУ
На Украине погиб самый результативный зенитчик, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ украинских Вооруженных сил Андрей «Кельт» Линейчук. Об этом сообщили сослуживцы покойного военного.
«Во время ожесточенных боев с российскими войсками Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к сослуживцам. <…> Во время очередного вражеского обстрела он погиб. <…> В боях мы потеряли побратима и настоящего аса!» — говорится в сообщении бригады, в которой служил Линейчук, передает «Униан».
Ранее стало известно, что украинская армия теряет ценных операторов беспилотных летательных аппаратов под Артемовском. В СМИ писали, что из-за массовых потерь Вооруженные силы Украины вынуждены обучать мобилизованных, не имеющих боевого опыта.