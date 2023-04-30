На Украине погиб лучший зенитчик ВСУ

«Во время ожесточенных боев с российскими войсками Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к сослуживцам. <…> Во время очередного вражеского обстрела он погиб. <…> В боях мы потеряли побратима и настоящего аса!» — говорится в сообщении бригады, в которой служил Линейчук, передает «Униан».