В ЧВК «Вагнер» заявили о попытках ВСУ забрать максимум вооружения из Артемовска

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются забрать из Артемовска (украинское название — Бахмут) максимум техники и вооружения. Об этом РИА Новости рассказал один из командиров частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», который выполняет в городе боевые задачи.

«Сейчас они стараются технику и вооружение забрать с собой максимально. Техника, которую они оставляют, это все результаты нашей работы», — заявил собеседник агентства.

Ранее один из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» со ссылкой на жителей города рассказал, что иностранные наемники покидают позиции в Артемовске при приближении бойцов группы. При этом территориальной обороне и регулярным частям Украины, по его словам, был отдан приказ «стоять насмерть».