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Стало известно о неготовности ВСУ к масштабному контрнаступлению

Украинские войска не готовы к масштабному контрнаступлению, однако у страны нет выбора. Об этом стало известно газете The Times.

Стало известно о неготовности ВСУ к масштабному контрнаступлению
©  Lenta.ru

Издание отмечает, что обучающие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) британские офицеры выражают уверенность в успехе контрнаступления. По их мнению, украинская армия может добиться «некоторых серьезных успехов». В то же время в Вашингтоне невысоко оценивают шансы ВСУ на успех. Так, попавшие в сеть секретные документы Пентагона показали убежденность США в том, что республика может рассчитывать лишь на «скромные территориальные приобретения».

Авторы материала отмечают, что у украинских властей нет иного выхода, кроме как начать контрнаступление весной или летом. Они полагают, что президент республики Владимир Зеленский должен показать то, что в США называют «окупаемостью инвестиций», чтобы сохранить поддержку западных государств.

Ранее начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе стала частью подготовки к контрнаступлению республики. Атака была проведена утром 29 апреля.

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