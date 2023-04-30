Российские военные ведут активные боевые действия на Донецком направлении, наносят удары по подразделениям ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В частности, пояснили в ведомстве, были нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка (ДНР).

Потери противника, уточнили в Минобороны, достигли двухсот человек. Кроме того, около 280 военнослужащих были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Также в районе Белогоровки (ЛНР) был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

В западной части Артемовска штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами. При этом, отметили в пресс-службе, подразделения ВДВ сковывали действия ВСУ на северной и южной окраинах города.