В Артемовске (украинское название города — Бахмут) были уничтожены два наемника из Канады. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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По его данным, один из погибших — бывший военнослужащий канадской армии Кайл Рональд Портер. Утверждается, что его ликвидировали в Артемовске 27 апреля. Наемник воевал в составе 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще одного наемника — Коула Зеленко — уничтожили в Артемовске 28 апреля.

«Боевика из Канады Коула Зеленко папа называл "мой Рэмбо", он решил повоевать в составе так называемого "Интернационального легиона"», — утверждают авторы канала.