Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 15 бойцов личного состава на херсонском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российским военным удалось также уничтожить технику украинской стороны на данном направлении.Так, в течение суток было уничтожена два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Ранее в районе населенного пункта Понятовка Херсонской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.