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Командующий Сухопутными войсками ВСУ назвал сложной ситуацию в Артемовске

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский после поездки в район боевых действий в ДНР признал, что в Артемовске (украинское название - Бахмут) для украинских подразделений складывается сложная ситуация. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ описал ситуацию в Артемовске
© ТАСС

"Ситуация [в Артемовске] достаточно сложная", - цитирует его пресс-служба на странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На прошлой неделе аналогичное заявление сделал командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Зеленский оценил ситуацию в Артемовске

Артемовск был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь на 3 апреля сообщал, что над зданием городской администрации города поднят флаг России. 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал ТАСС, что российские силы контролируют уже почти 90% его территории. 30 апреля Пригожин заявил, что российские силы продвинулись в воскресенье в Артемовске до 230 м на различных направлениях, под контролем ВСУ осталась площадь в 2,9 кв. км.

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