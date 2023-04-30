Украина подписала три контракта с производителем беспилотников Baykar

Киев подписал три новых соглашения с турецкой авиастроительной компанией Baykar. Об этом в воскресенье заявил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин, передает РИА Новости.

«Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», - заявил он.

При этом министр отказался раскрыть детали, но заверил, что эти контракты дадут «экспортную выручку и оружие нового поколения».

По версии Киева, соглашения подписали два украинских предприятия ВПК на стамбульской выставке авиационной техники «Teknofest 2023».

Baykar производит различные модификации беспилотников Bayraktar и ракеты.